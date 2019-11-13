Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu ve Babakale mevkisinde lastik botlarla denize açılan grupları belirledi.

Bu bölgeye düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.