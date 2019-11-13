Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 14:53

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu ve Babakale mevkisinde lastik botlarla denize açılan grupları belirledi.

Bu bölgeye düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN