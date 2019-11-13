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emniyetinde spor saati

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019
İstanbul emniyetinde spor saati
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi Fatih'teki Kadırgalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün gerçekleştirilen törenle start aldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı personelin, çalışma hayatında sporla daha dinç ve verimli hale getirilmesini amaçlayan projenin tanıtımında konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Polislik çok zevkli ve çok güzel bir meslek ancak yorucu. Ağır bir meslek olduğu için sporla arkadaşların hem biraz rahatlaması hem de daha zinde kalabilmeleri için böyle bir projeye başladık. Her birimimizin yüzde 10'u haftanın her günü İstanbul'un 44 farklı spor salonunda spor yapacak. Hem fiziken hem ruhen rahatlamalarını sağlayacak bir çalışma olacak" dedi. Mustafa Çalışkan daha sonra genç meslektaşları ile birlikte spor yaptı.
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İstanbul emniyetinde spor saati
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