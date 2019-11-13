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çalışma saatleri: İstanbul metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Mesai saatleri neler?

Büyükşehirlerde en yaygın kullanılan metro, halkın toplu taşıma ihtiyacını karşılamak için idealdir. Hem trafik olmayışı hem de hızlı bir şekilde vatandaşları istediği yere ulaştıracak olması sebebiyle çokça tercih edilir. Büyükşehirler denilince akıllara ilk gelen ilimiz ise İstanbul oluyor. çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu bağlamda; İstanbul metrosu mesai saatleri nelerdir? Anadolu ve Avrupa yakası burada!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:29
İstanbul metrosu çalışma saatleri: İstanbul metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Mesai saatleri neler?

İstanbul metro çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Büyükşehirlerde trafik ve ulaşım açısından en önemli ulaşım aracı olarak görülen "İstanbul metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle Yenikapı - Kirazlı, Atatürk Havaalanı, Hacıosman; Üsküdar - Çekmeköy; Kadıköy Tavşantepe metro hatları mesai saatleri yoğun trafik gören alanlar olarak belirlenmiş durumda. Metro seferleri bayramda açık mı kapalı mı? Hafta sonu çalışma saatleri nelerdir?

İSTANBUL METRO ÇALIŞMA SAATLERİ:

Günde milyonlarca insanın kullandığı ve trafik sorununu çözen metro çalışma saatleri:

Sabah saat: 06:00

Gece saat: 00:00

İSTANBUL METROSU HAFTA SONU VE BAYRAMDA AÇIK MI?

İstanbul metrosu hafta içi 8 hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 4 vagonla yolcularını taşıyor.

METRO HAKKINDA

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.

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