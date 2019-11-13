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Kayıp olarak aranan adam boş arazide ölü bulundu!

’da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Bekir Aydoğan (49), boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aydoğan’ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Aydoğan'ın kesin ölüm sonucu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cinayetle ilgili polis soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:33
Kayıp olarak aranan adam boş arazide ölü bulundu!

Olay, Kızılöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Boş bir arazide yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü tesbit etti. Yapılan araştırmada ise ölen kişinin ailesi tarafından bir gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Bekir Aydoğan olduğu saptandı. Bekir Aydoğan'ın Çubuk'ta emlak ve inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Aydoğan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Aydoğan'ın kesin ölüm sonucu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cinayetle ilgili polis soruşturma başlattı.

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