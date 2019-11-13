Koçtaş çalışma saatleri tablosu! 2019 Koçtaş saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi ve Pazar günü açık mı?

Koç Grubu'na bağlı yapı malzemeleri satışı yapan bir firma olan Koçtaş, çok uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteriyor. Elektronikten mobilyaya, dekorasyondan hırdavata kadar geniş bir ürün ağı ile satış yapan bu yapımarket, ev tekstili, banyo, seramik, bahçe malzemeleri, halı, banyo gibi son derece geniş bir ürün kataloğu ile müşterilerine hitap ediyor.

1955 yılında kurulmakla beraber, Koç Grubu'nun ilk şirketlerinden biridir. 1996'da perakendeciliğe başlama kararı alarak, ilk ev geliştirme mağazasını aynı yıl içerisinde İzmir Bornova'da açtı. Antalya, İzmir Balçova ve Bodrum mağazaları ile büyümesini sürdürdü.

2000 yılında Koç Holding ile Kingfisher B&Q arasında "Joint Venture" anlaşması yapıldı ve sadece ev geliştirme perakendeciliği yapmak üzere yeni bir şirket kurularak, Koçtaş markası ile devam etme kararı alındı. 2001 yılında Koçtaş İstanbul Kartal'da 10.000 m² büyüklüğündeki en büyük mağazasını açtı. Hemen ardından, İstanbul'daki ikinci mağazasını bir alışveriş merkezi açtı. Bunu daha sonra, Edremit ve Kuşadası mağazaları ile firma bünyesindeki en büyük mağaza olan Koçtaş Ankara izledi. 2006 Temmuz ayında İstanbul'daki üçüncü mağazasını Yenibosna'da açtı. 2007 yılında İzmit, Bursa, Eskişehir, Alanya ve Mersin mağazaları açıldı. 2010 yılında Gebze mağazasını açtı.

KOÇTAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Bu doğrultuda, buralardan alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından Koçtaş çalışma saatleri yanıtı merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Koçtaş, haftanın 7 günü boyunca saat 10.00'da açılmaktadır.

SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Mağazalar, haftanın 7 günü boyunca akşam 22.00'de kapanmaktadır.

HAFTA SONU VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Koçtaş hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmaktadır. Bunun yanında, bayram ve resmi tatil günlerinde de şubeler faaliyet gösterir. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda Koçtaş mağazalarını açık bulabilirsiniz.

KOÇTAŞ İLETİŞİM ADRESLERİ

Koçtaş Merkez Binası, Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Koçtaş Genel Müdürlüğü'ne 0216 430 03 00 numaralı telefon veya 0216 484 43 13 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.