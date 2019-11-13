Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu mu?

Gelecek yılın tatil planlamasını yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden 2020 yılına ait tarihleri merak ediyor. Bu tarihlerden bir tanesi de Kurban Bayramı tarihi oluyor. 2020 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar gözlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevirdi. Diyanet, merakla beklenen dini günler takvimini açıkladı. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.



2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.



3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.



4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.



5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.



6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.



7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.