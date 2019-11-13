Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans düzenlendi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Müftüsü Mehmet Yaman, daire müdürleri, Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın konuşmacı olarak katıldığı ve 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konferans, Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere Valinin ödül vermesi ile program sona erdi.N