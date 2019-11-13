Son dakika haberi: Rabia Naz Vatan'ın babası hastaneye başvurdu! Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili...

Geçtiğimiz yıl yaşanan acı bir olay ile ilgili adli soruşturma devam ediyor. 2018 Nisan ayında Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz'ın ölümünün ardından devam eden süreç ile ilgili son dakika haberi geldi. Rabia Naz'ın evin önünde bulunmasının ardından ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedilmişti.

Adli süreç ile ilgili son dakika haberi geldi! Rabia Naz'ın babası hastaneye başvurdu...