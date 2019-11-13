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Sahte hâkim sevgilisi kâbusu oldu

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Sahte hâkim sevgilisi kâbusu oldu
ADANA'DA, bir çocuk annesi 41 yaşındaki N.O., eşinden boşandıktan sonra 2016'da sosyal medyada kendisini hâkim olarak tanıtan Y.E.A. (32) ile tanıştı. 4 ay sonra sevgilisinin aslında işsiz, evli ve 1 çocuğu olduğunu öğrenen N.O., sahte hâkim sevgilisinden ayrıldı. Ancak sürekli tehditler alan kadının şikâyetleri üzerine Y.E.A.'ya defalarca uzaklaştırma kararı verildi. Sahte hâkim hepsini ihlal etti. 7 gün cezaevinde yatıp çıktıktan sonra yine genç kadını dövdü, ölümle tehdit etti. Mağdur olduğunu belirten N.O., "Ölmem mi gerekiyor" dedi.
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Sahte hâkim sevgilisi kâbusu oldu
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