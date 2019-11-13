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Sevgili tacizine bıçaklı karşılık... Ortalığı savaş alanına çevirdi

'da Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y., gelen polis ekiplerine teslim oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 19:25
Sevgili tacizine bıçaklı karşılık... Ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı.

Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.

Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Sevgili tacizine bıçaklı karşılık... Ortalığı savaş alanına çevirdi
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