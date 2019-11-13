Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! 13 Kasım Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimli ürünler listesi tüketicisiyle buluştu. 13 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar sürecek olan indirimlerde elektronikten, tekstile ve mutfak araç gereçlerine varıncaya kadar onlarca üründe dev fırsatlar yer alıyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler listesi yine şaşırtan fırsatlarla raflara diziliyor. İşte sınırlı sayıdaki bu ürünler için haberimizde yer alan o indirimli tam liste…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 KASIM- 19 KASIM 2019)

Haftanın ŞOK aktüel ürünler indirimleri tam liste halinde yayınlandı. Bu hafta broşürde en dikkat çeken ürünler ise şüphesiz kek kalıbı çeşitleri, Balık tavası, elektrikli ızgara oldu. Haberimizde, hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 13 Kasım ŞOK kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ