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Son dakika haberi: 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı için karar verildi!

'de yaşanan davasında son dakika gelişmesi yaşandı... Mahkeme zanlı hakkındaki kararını verdi. Kayseri'de ailesinin dua ederek iyileştirmesi için yanına götürdüğü epilepsi hastası A.K. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdullah E. (38), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu olan Abdullah E. mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:33
Son dakika haberi: 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı için karar verildi!

Geçen eylül ayında meydana gelen olayda Abdullah E., ailesinin iyileştirmesi için yanına getirdiği çocuğa, anne ve babasını dışarıya çıkardıktan sonra gözlerini bağlayarak cinsel istismarda bulundu. Çıkışta A.K.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Abdullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Abdullah E., karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmada mağdur kızın babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Abdullah E., önceki ifadelerini baskı altında verdiği ileri sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah E.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Son dakika haberi: 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı için karar verildi!
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