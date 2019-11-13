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haberi: 'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı! "Baba gel, beni öldürecek..."

Başkent 'dan gelen haberi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. İddiaya göre Ankara’nın Keçiören ilçesinde doğum günün kutlamak için bir araya geldikten sonra, kendisine şiddet uygulamaya başlayan kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. 4 yaşındaki kızlarının yanında başlayan tartışma sonucunda eşini bıçaklayan Seda Ş., olay sonrasında polis ekiplerinin sorularına "hatırlamıyorum" cevabını verdi. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 06:56
Son dakika haberi: Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı! Baba gel, beni öldürecek...

Doğum gününde şiddet gören Seda Ş., ayrı yaşadığı eşi Çağrı S.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan eş kanlar içinde koşarak taksi durağına sığındı. Olay, akşam saatlerinde 'nın Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre doğum gününü kutlamak için bir süredir ayrı yaşadığı eşi Çağrı Ş.'yi eve davet eden Seda Ş., eve gelen eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle 4 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eşinden şiddet görmeye başlayan talihsiz kadın, çareyi o sırada eline geçen bıçakla kocasını yaralamakta buldu. detayları...

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Son dakika haberi: Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı! "Baba gel, beni öldürecek..."
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