Son dakika haberi: Esra Erol'da canlı skandal olay! Sahip çıkacağız diye eve aldığı kadını para karşılığında...

Esra Erol'da canlı yayında ortaya çıkan skandal olay herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da bugün skandal bir olay ortaya çıktı. Programa katılan Saadet Tuna: biz sana sahip çıkacağız, bizimle güvende olursun diye eve alan Meliha ve Kemal Dündar'ın kendisini para karşılığı birçok adamla tanıştırdığını itiraf etti. Olay programa katılan Ali isimli bir vatandaşın anlattıklarıyla doğrulandı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Esra Erol'da herkesi şoke eden gerçek böyle ortaya çıktı. Saadet Tuna, Esra Erol'da programına çıkarak 4 yıldır evlerinde katıldığı Dündar ailesinin kendisini para karşılığında birçok erkekle tanıştırdığını ileri sürdü.

Kemal ve Meliha Dündar çifti, Saadet Tuna'ya, "Biz sana sahip çıkacağız" diyerek evine aldı. Ancak bir süre sonra saadet Hanım'ı erkeklerle para karşılığında tanıştırmaya başladı. Son olarak Ali Bey ile tanıştırılan Saadet Hanım'ın anlattıkları Ali Bey'in Esra Erol'da canlı yayınına bağlanmasıyla netlik kazandı.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ali Bey, "Ben Saadet Hanım ile 23 ay dini nikahla birlikte yaşadım. Ameliyatları vardı yaptırdım, dişlerini taktırdım ancak sonra Kemal onu kandırdı ve benim yanımdan gitti" dedi. Ali Bey'in anlattıkları herkesi şoke etti.

Ali Bey sözlerine şu şekilde devam etti: Polisler Saadet'i götürecek ben kefil oldum, 4 bin 200 lira yatırdım dedi ve ben o parayı Kemal Bey'e verdim. Dini nihakla yaşamak istemediğimi, resmi nikah yaptıracağımı söyleyince para akışı biteceği için Saadet'i benden uzaklaştırdılar.