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: ’dan aldıkları uyuşturucuyu ’ya getirdiği öne sürülen çift yakalandı!

'dan aldıkları sentetik uyuşturucuyu şehirlerarası yolcu otobüsüyle 'ya getirdiği öne sürülen çift, teslimat için iki kişiyle buluştukları sırada polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgisine göre; çiftin 9 yaşındaki kızının çantasında bulunan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiftin 20 bin lira karşılığında kuryelik yaptığı, yol masrafı olarak da bin lira aldığı öne sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:45
Son dakika haberi: İstanbul’dan aldıkları uyuşturucuyu Adana’ya getirdiği öne sürülen çift yakalandı!

'dan sentetik uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasında 'ya getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan çiftin de arasında olduğu 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mustafa T. (33) ve Bulgaristan uyruklu imam nikahlı eşi Fılıs H'nin (28) Van'dan İstanbul'a giderek Adana'ya getireceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli çiftin İstanbul'dan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya doğru yola çıktığını tespit etti.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: İstanbul’dan aldıkları uyuşturucuyu Adana’ya getirdiği öne sürülen çift yakalandı!
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