Son dakika haberi: İstanbul’dan aldıkları uyuşturucuyu Adana’ya getirdiği öne sürülen çift yakalandı!

İstanbul'dan sentetik uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasında Adana'ya getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan çiftin de arasında olduğu 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mustafa T. (33) ve Bulgaristan uyruklu imam nikahlı eşi Fılıs H'nin (28) Van'dan İstanbul'a giderek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli çiftin İstanbul'dan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya doğru yola çıktığını tespit etti.

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