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'nın programında 8 kadınla aynı anda evlenen adamdan son dakika açıklaması: Sözleri şoke etti!

ATV ekranlarının vazgeçilmezi ile Tatlı Sert'te, bugün de 8 kadınla aynı anda beraber olduğu iddia edilen Ömer Sırtaş olayının üzerine gidilmeye devam edildi. Dünkü programda Sırtaş'tan çocuk sahibi olan ve onun 7 kadınla daha ilişkisi olduğunu ortaya çıkartan Sevgi Demir'in sözleri gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Genç kadın, Sırtaş'ın diğer eşlerinden birisi olan Selin hanımla olayın üzerine gitmiş; 41 yaşındaki adamın canlı yayına bağlanarak neden böyle bir şey yapmış olduğunu açıklamasını istemişti. Programın bugünkü yayınında ise, iddiaların hedefinde olan Ömer Sırtaş; çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadınlar hakkında ceza davası açtığını belirten Sırtaş, şoke eden sözler kullandı. İşte, 12 Kasım 2019 Salı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve son dakika açıklamasını tamamı...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:29
Müge Anlı'nın programında 8 kadınla aynı anda evlenen adamdan son dakika açıklaması: Sözleri şoke etti!

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, dünün ardından bugün de her bir detayı gizem ve karmaşa içeren Ömer Sırtaş olayının üzerine gidilmeye devam edildi. 31 yaşındaki Sevgi Demir'in dün canlı yayında anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirirken Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibini de bir hayli şaşırtmıştı. Öyle ki, Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş ile tanışmasının ardından imam nikahı kıymış ve kendisinden bir çocuk sahibi olmuştu. Demir, Sırtaş'ın telefonuna gelen bir WhatsApp mesajı üzerine ise birlikte yaşadığı adamın 7 kadınla daha birlikte olduğu ve 5 çocuğu olduğunu öğrenmişti. Hatta, Ömer Sırtaş'ın ilişkisi olduğu kadınlardan olan Selin hanıma ulaşan Sevgi Demir, 41 yaşındaki adamın tüyler ürperten planını ve neden böyle bir şey yaptığını ortaya çıkartmaya çalışmıştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININA SON DAKİKA BAĞLANDI! ŞOKE EDEN SÖZLER KULLANDI

Demir'in iddialarının ardından, Müge Anlı'nın da çağrısına yanıt veren Ömer Sırtaş, programın bugünkü canlı yayınına katıldı. Canlı yayında çarpıcı sözler kullanan 41 yaşındaki adam, kadınlara teker teker dava açtığını belirtti. Sırtaş'ın açıklamalarının devamında kullandığı sözler ise milyonları adeta şoke etti! İşte, 12 Kasım 2019 Salı (bugün) Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin çarpıcı detayları...

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Müge Anlı'nın programında 8 kadınla aynı anda evlenen adamdan son dakika açıklaması: Sözleri şoke etti!
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