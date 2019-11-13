Son Dakika Haberi: O görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu! O zorbayla ilgili yeni karar...

Balıkesir'de geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan o olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir hastanenin acil servisinde iki zorbanın polis ile girdiği münakaşa sosyal medyada paylaşılmış ve tüm Türkiye'de yankı uyandırmıştı. Bu görüntülerin üzerine iki kişi gözaltına alınmıştı. Burak Baştürk ve Nihat Yıldız'ın tutuklandığı soruşturmada Burak Baştürk daha önce tahliye edilmişti. İçerde bulunan Nihat Yıldız ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar…

TÜM TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞLERDİ! O ZORBA İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Görüntüler büyük tepki çekmişti: Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklandı