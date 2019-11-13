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Haberi: O görüntüler 'nin gündemine oturmuştu! O zorbayla ilgili yeni karar...

’de yaşanan ve ’nin gündemine oturan o olayla ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bir hastanenin acil servisinde polis ile münakaşaya giren iki kişi gözaltına alınmıştı. O görüntüler sosyal medyada yayılmış ve tüm Türkiye’de tepki çekmişti. Zanlıların aynı akşam parkta kendi halinde eğlenen bir genci dövdükleri, bu sırada parmağı kırılan zanlılardan birinin tedavisi için hastaneye geldikleri anlaşılmıştı. O zorbalarla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:41
Son Dakika Haberi: O görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu! O zorbayla ilgili yeni karar...

'de geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan ve 'nin gündemine oturan o olayla ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Bir hastanenin acil servisinde iki zorbanın polis ile girdiği münakaşa sosyal medyada paylaşılmış ve tüm Türkiye'de yankı uyandırmıştı. Bu görüntülerin üzerine iki kişi gözaltına alınmıştı. Burak Baştürk ve Nihat Yıldız'ın tutuklandığı soruşturmada Burak Baştürk daha önce tahliye edilmişti. İçerde bulunan Nihat Yıldız ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar…

TÜM TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞLERDİ! O ZORBA İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Görüntüler büyük tepki çekmişti: Balıkesir'de polise kafa tutan 2 maganda tutuklandı

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Son Dakika Haberi: O görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu! O zorbayla ilgili yeni karar...
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