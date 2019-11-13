Son dakika haberi: Türkiye onu Müge Anlı ’da tanımıştı! 3 gündür kayıptı…

Tekirdağ Kapaklı'da ailesi ile birlikte ikamet eden Hilal Şahin 10 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinde okula gideceğini söylerek ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Şahin ailesi ise çareyi ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda katılmakta buldu. Kızlarının 3 gün önce evden çıktığını belirten Şahin ailesi, İstanbul'a gitmek üzere otogardan bilet aldığını iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları…

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10 Kasım Pazar günü kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hilal Şahin bulundu.

İSTANBUL'A BİLET ALMIŞ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şahin ailesi Kızlarının 3 gün önce evden çıktığını belirtti. Şahin ailesi, İstanbul'a gitmek üzere otogardan bilet aldığını iddia etti. Ardından program aracılığı ile ulaşan bilet görevlileri, Hilal Şahin'in 10 Kasım Pazar günü İstanbul'a gitmek üzere bilet aldığını doğruladı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Müge Anlı'nın seslenişi üzerine 13 Kasım Çarşamba günü 15 yaşındaki Hilal, İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edildi. Genç kızın neden kaçtığı henüz bilinmemekle birlikte, emniyet ekipleri tarafından ailesine teslim edildiği öğrenildi.