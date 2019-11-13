Turist kadına demir çubukla saldırı

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Beyoğlu Dolapdere Vize Başvuru Merkezi önünde ailesi ile sıra bekleyen İran uyruklu Shermıne Berlouı'nin (32) yanına yaklaşan Filistinli Nasına Sudqı (30) para istedi. Kadın para vermeyince, saldırgan eline geçirdiği inşaat demiri ile Berlouı'nın sırtına ve vücuduna 4-5 defa vurarak yaraladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek polise teslim etti. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen saldırgan hastaneye götürüldü. İranlı turist kadın ise ayakta tedavi edildi.