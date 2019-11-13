Vefanur’un organları 4 çocuğa umut oldu

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Mardın Kızıltepe'de yaşayan Mesut ve Gülşen Oktar çiftinin 14 aylık kızları Vefanur geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 gündür tedavi gören Vefanur'un, üç gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Oktar çifti kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Kızın karaciğer ve böbrekleri Malatya ve Diyarbakır'daki hastanelerde 4 çocuğa umut oldu. Acılı baba Oktar, "Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine melek kanatları başka bedenlerde can olarak kalacak" dedi.