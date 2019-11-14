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gazisi 'in cenazesi defnedildi

'da 51 yaşında yaşamını yitiren gazisi 'in cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi. 'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Muhittin Örnek, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:18
15 Temmuz gazisi Muhittin Örnek'in cenazesi defnedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Muhittin Örnek, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Örnek'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyüne getirildi.

Tezcan Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Örnek'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Örnek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İl Müftüsü Ahmet Süzen ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Koca ile Vali Karadeniz, gazinin oğlu Onur ve annesi Fatma Örnek'e başsağlığı dileğinde bulundu.

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15 Temmuz gazisi Muhittin Örnek'in cenazesi defnedildi
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