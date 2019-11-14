22. yüzyıl ne zaman başlayacak? Yüzyıl hesabı nasıl yapılır?

İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ne zaman biteceği ve 22. yüzyılın ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Miladi Takvim'e göre 22. yüzyıl ne zaman başlayacak? Yüzyıl olarak tabir ettiğimiz yüz yıllık süre, başka bir deyişle bir asır; tarih öğrenimini kolaylaştırmak için kullanılan bir sınıflandırma şeklidir. Peki hangi yüzyılda olduğumuzu nasıl anlarız? Yüzyıl hesabı nasıl yapılır?

YÜZYIL NEDİR?

Yüzyıl, 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biter. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Mesela Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir.

Pratikte bazı yüzyıllar 100 yıldan daha kısa, bazıları daha uzun sürmüştür. Hatta farklı milletlerde veya bölgelerde aynı zaman dilimi içinde farklı yüzyılların yaşanması mümkündür. Örnek olarak, modern tarih çözümlemelerinde; Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, Avrupa gibi 1789'da Fransız İhtilali ile birlikte başlamış ve 1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bitmiş kabul edilir.

YÜZYIL NASIL HESAPLANIR?

Bize verilen tarihin kaç basamaklı olduğuna bakarak basamak sayısına göre şu işlemlerin yapılması gerekir. Basamak sayısı bir ya da iki ise o tarih 1. yüzyıla aittir. Basamak sayısı üç ise yüzler basamağına 1 ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir. Basamak sayısı dört ise binler ve yüzler basamağı bir bütün olarak alınarak o sayıya bir ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir.