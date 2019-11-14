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Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenden haberi geldi! 54 yaşındaki öğretmen tutuklandı...

Öğrencilerine tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmenden haberi geldi! ’da matematik öğretmeni E.S. (54), görevli olduğu ortaokulda, 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Gerçekler, öğrencilerin öğretmenlerinin kendilerine karşı davranışlarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:49
Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenden son dakika haberi geldi! 54 yaşındaki öğretmen tutuklandı...

Altınordu ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., iddiaya göre, hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına 'seni seviyorum' diyerek yakınlık kurmaya çalıştı. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenden son dakika haberi geldi! 54 yaşındaki öğretmen tutuklandı...
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