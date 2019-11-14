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Alzheimer hastası kadının kahreden ölümü

’ün Safranbolu ilçesinde, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu (77), 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:11
Alzheimer hastası kadının kahreden ölümü

Acı olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Ümit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu, 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EVDEKİ BAKICI SORGUDA

Yapılan incelemelerin ardından Fatma Suzan Ağyaroğlu'nun cansız bedeni Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağyaroğlu'nun Türkmenistan uyruklu bakıcısı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alzheimer hastası kadının kahreden ölümü
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