Ankara metrosu çalışma saatleri: Ankara metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Metro bayramda kaça kadar açık?

Ankara metrosu çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı metro hem hızlı bir ulaşım aracı olarak kabul edilirken aynı zamanda az sayıda personelle yönetilebilmesi açısından oldukça idealdir. Bu bakımdan vatandaşlar arama motorlarında "Ankara metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" ya da " Metro bayramda açık mı kapalı mı?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Haberimizin içeriğinden genel olarak Ankara metrosu çalışma saatlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.

ANKARA METROSU ÇALIŞMA SAATLERİ:

Günde milyonlarca insanın kullandığı ve trafik sorununu büyük derecede çözen, güvenilir kullanım aracı Ankara metrosu çalışma saatleri şu şekildedir:

Sabah saat: 06:00'dan itibaren başlar.

Gece saat: 01:00'da kapanır.

ANKARA METROSU HAFTA SONU, BAYRAMDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Ankara metrosu bayramda ve resmi tatillerde açıktır.

METRO HAKKINDA

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.