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metrosu çalışma saatleri: saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Metro bayramda kaça kadar açık?

Büyükşehirlerde en yaygın kullanılan ulaşım araçlarından bir tanesi de metro oluyor. Hem trafik sıkıntısını giderecek hem de vatandaşları istedikleri yerlere hızlıca ulaştıracak olması sebebiyle çokça tercih ediliyor. Özellikle büyükşehirlerin kalabalık oluşu ve vatandaşların zamanla yarışması metroları tercih etmesi bakımından oldukça önemlidir. En büyük şehirlerimizden biri olan metrosu çalışma saatleri de yoğun olarak araştırılmakta. Dünyada ilk kez Londra’da kurulan metro, az sayıda personelle yönetilebilen hızlı bir ulaşım aracıdır. Bu bağlamda vatandaşlar bu hizmetten gece gündüz yararlanmak istiyorlar. Peki; hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri neler? Ankara metro seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Giriş Tarihi: 14.11.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 13:24
Ankara metrosu çalışma saatleri: Ankara metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Metro bayramda kaça kadar açık?

Ankara metrosu çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı metro hem hızlı bir ulaşım aracı olarak kabul edilirken aynı zamanda az sayıda personelle yönetilebilmesi açısından oldukça idealdir. Bu bakımdan vatandaşlar arama motorlarında "Ankara metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" ya da " Metro bayramda açık mı kapalı mı?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Haberimizin içeriğinden genel olarak Ankara metrosu çalışma saatlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.

ANKARA METROSU ÇALIŞMA SAATLERİ:

Günde milyonlarca insanın kullandığı ve trafik sorununu büyük derecede çözen, güvenilir kullanım aracı Ankara metrosu çalışma saatleri şu şekildedir:

Sabah saat: 06:00'dan itibaren başlar.

Gece saat: 01:00'da kapanır.

ANKARA METROSU HAFTA SONU, BAYRAMDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Ankara metrosu bayramda ve resmi tatillerde açıktır.

METRO HAKKINDA

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.

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