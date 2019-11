Atlı polislerin nefes kesen eğitimi havadan görüntülendi

İstanbul'da 1 yıl önce oluşturulan atlı polis ekipleri, toplumsal olaylara etkin şekilde müdahale edebilmek için birçok eğitimden geçiyor. 5'i kadın 18 kişinin yer aldığı atlı polis ekiplerinin Büyükçekmece'de gerçekleştirilen zorlu eğitimleri nefes keserken, toplumsal olaylara atlarla müdahalenin provasının yapıldığı o anlar havadan görüntülendi. Atlı polis birliğinde yer alan kadın polis Merve Karahan, "Atın üzerinde bayan görünce insanlar gerçekten çok güzel tepkiler veriyor. Bizi gördükleri zaman alkışlayanlar, 'işte Türk kadını bu' diyenler oluyor" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak bir yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde görev yapan ekipler, toplumsal olaylara etkin şekilde müdahale edebilmek için her daim göreve hazır bekliyor. Büyükçekmece'de bulunan bir binicilik okulunda gerçekleştirilen eğitimlerde atlı polisler görevlerine hazırlanıyor. 5'i kadın 18 personelin görev yaptığı atlı polisler, güne atların fiziki muayeneleri ve tımarlarını yaparak başlıyor. Ardından polisler, hava durumuna göre açık veya kapalı manejlerde 4 İngiliz, 2 Alman, 2 Macar, 1 de Belçika ırkından olmak üzere Karamel, Hashan, Akın, Ödül, Preveze, Padişah, Fevzi ve Prenses isimli atlarla eğitim için ısınma turları gerçekleştiriyor. Isınma turlarının ardından yapılan eğitimlerde, yaşanabilecek olaylara müdahale yöntemleri çalışılıyor. Eğitimlerde atların yüksek ses ve olaylara karşı davranışlarını da gözlemleniyor. Alanda sis bombası ile kalabalık alanlarda yaşanabilecek toplumsal olaylara atlarla müdahalenin provası yapılıyor. Eğitime katılan ekipte yer alan 5 kadın atlı polis de dikkat çekiyor.



Önce hayvan sevgisi sonra eğitim

Atlı polislerin alanda göstericilerle karşılaşması ve atlarla müdahale ettiği o anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde polislerin toplumsal olaylara müdahale edebilmek için aldığı nefes kesen eğitimler de gözler önüne serildi. Ekipte görev yapan polisler, hayvan sevgileriyle işlerini çok severek yaptıklarını söylerken, kadın atlı polisler kimi zaman stat çevresinde kimi zaman kalabalık alanlarda vatandaşların kendilerine büyük destek verdiğini belirtti. İlk kez geçen yıl 13 Kasım'da Sultanahmet Meydanı'nda tanıtılan atlı polisler, hayvan sevgisinin yanı sıra 28 yaşını aşmamış polisler arasından kilo, boy oranı dikkate alınarak seçiliyor. Bu polisler, aldıkları 4 aylık eğitim sonrasında atlı polis olarak göreve başlıyor. Atlı polis olarak göreve başlayan ekipler, günün belirli saatlerinde atlarla antrenman yaparak her daim göreve hazır bekliyor.



"Personelimizi yarım saat, bir saat şeklinde değiştirerek kullanıyoruz"

İstanbul'un atlı polis ekipleriyle ilgili bilgi veren Atlı Polis Grup Amiri, Komiser Yardımcısı Sinan Polat, "Atlı Polis Grup Amirliğimiz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapmaktadır. Toplam şuan 18 personelimiz mevcut, 8 tane atımızla görev yapıyoruz. Atlarımız çeşitli ırklarda; 4 İngiliz, 2 Alman, 2 Macar, 1 de Belçika atımız var. Parklarda, bahçelerde çeşitli etkinliklerde, festivaller, maçlarda spor faaliyetlerinde görev yapıyoruz. Şuan için genel olarak Sultanahmet, Taksim ve çeşitli sahillerde yoğun görev alıyoruz. Daha çok devriye şeklinde görev atıyoruz. Polis araçlarının giremediği, halkın kalabalık olduğu yerlerde görevlendiriyoruz ki herhangi bir suç unsuru olduğunda atla müdahale etme imkanımız olsun. Personelimizi yarım saat, bir saat şeklinde değiştirerek kullanıyoruz. Çünkü at üzerinde yorucu oluyor" ifadelerini kullandı.



"İlerde hem at, hem personelimizin sayısını arttıracağız"

Alanda gerçekleştirilen eğitimlere yönelik konuşan Polat, "Eğitimlerde suçluları toplumsal olaylarda gözaltına alırken çember oluşturma sistemini gösterdik, çembere alıp atlarla birlikte müdahale ettik. Bunun yanında sis bombası kullandık. Toplumsal olaylarda müdahale yöntemlerini gösterdik. Eğitim gayet güzel, görev olmadığı zaman burada sürekli eğitim yapıyoruz. Her an için atlarımızı göreve hazır bir şekilde tutuyoruz. Ekiptekilerin atla iletişiminin iyi olması lazım. Hayvanları sevmesi lazım, geri kalanı için bize müracaat ettiği zaman zaten değerlendirip kursa gönderiyoruz. Kişiler, belirli bir süre kurs aldıktan sonra eğitime başlıyor. İlerde hem at unsurlarımızın hem personelimizin sayısını arttıracağız. Güzel İstanbulumuzun daha çok yerinde daha güzel şekilde görev yapmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"İşte Türk kadını bu diyenler oluyor"

Görevini çok severek yaptığını ifade eden atlı polislerden Merve Karahan, "Gittiğimiz görev yerlerinde çok olumlu tepkiler alıyoruz bu bizi motive ediyor. Bayan polis olarak zaten dikkat çekiyoruz. Birde atın üzerinde bayan görünce insanlar gerçekten çok güzel tepkiler veriyor. Bizi gördükleri zaman alkışlayanlar, 'işte Türk kadını bu' diyenler oluyor. Çok hoşumuza gidiyor, bugün sis attık, ses eğitimi yaptık. Erkek işiymiş gibi duruyor öyle diyorlar ama aslında öyle değil. İstemekle sevmekle alakalı" ifadelerini kullandı.



"Vatandaşlar bizimle gurur duyuyor"

Görevleri sırasında vatandaşlardan ilginç tepkiler aldıklarını dile getiren atlı polis Güneş Abiş, "Atları zaten seviyorum çok güzel bir duygu, severek ve isteyerek bu birime geçtim. Çok mutluyuz, vatandaşlar bizimle gurur duyuyor, sürekli çok güzel tepkiler alıyoruz. Fotoğraf çeken oluyor, bizi gördükten sonra polis olmak isteyen çok oluyor. Sultanahmet, Taksim maçlarda festival gibi alanlarda görev alıyoruz. Zor gibi görünüyor ama herkes başarabilir. Tavsiye diyorum herkese. Taraftarlardan yoğun ilgi görüyoruz ilginç diyaloglar oluyor" diye konuştu.



"Bu işi severek yapmanız gerekiyor"

Zorlu bir eğitimin ardından görevlerine başladıklarını dile getiren atlı polis Umut Özgüvenç, "Atlı polis olmak çok özel bir duygu, öncelikle bu işi severek yapmanız gerekiyor. Atlar bizim kadim dostlarımız, daha önce at tecrübem yoktu. Ankara'da eğitim aldık şu anda da burada devam ettiriyoruz. Çok güzel tepkiler oluyor, çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Sis eğitimleri yapıldı onun akabinde göstericilere nasıl müdahale edildiğini gördük" dedi.

