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Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla belada

Antalya’da beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen , yaklaşık 1.5 yıldır gördüğü tedavinin ardından kullandığı ilaçların kendisinde unutkanlık yapmaya başladığını söyledi. Öztürk, “Akrabalarımın adını, beni bu hale sokan dişçiyi dahi unuttum. Her şeyi unutuyorum ama çektiğim ağrıları unutamıyorum. Sersem gibi oldum” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 13:58
Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla belada

Antalya'da yaşayan (41), yaklaşık 2 yıl önce önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti.

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Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla belada
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