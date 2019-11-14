Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olan kadının başı bu sefer unutkanlıkla belada

Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (41), yaklaşık 2 yıl önce önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti.

