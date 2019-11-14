Çalışan annelere destek! Kreş ve bakıcı yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bakıcı parası ödeneği başvuru ekranı

Çalışan anneye bakıcı parası yardımı başvuruları yarın başlıyor. Binlerce ailenin maddi ve manevi olarak rahatlamasını sağlayacak olan bu konuyu duyan vatandaşlar şimdiden araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini belirtti. Projenin; Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleşeceğini bildirdi. Peki, anneye bakıcı parası yardımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5.116 TL.)

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Çocuklar için yaş sınırı kaç?

0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.

Anne için yaş sınırı var mı?

Hayır, yok.

650 lira kreş desteği hangi illerde geçerli?

İstanbul: 3.250

Ankara: 1.500

İzmir: 1.500

Antalya: 1.500

Bursa: 1.250

Malatya: 750

Elazığ: 500

Doğum izni alan çalışan anne faydalanabilecek mi?

Hayır, faydalanamayacak.

Sigortalı olmak şart mı?

Evet. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor.

İşten ayrılanlara destek sürecek mi?

İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla üç ay projeden faydalanabilir.

Süt izni kullanan çalışan anne faydalanabilecek mi?

Evet faydalanabilecek.

Kaç kişiye ödeme yapılacak?

10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak.

Çalışan anneye destek ne zamana kadar devam edecek?

Projeye ön kayıt için www.sgkkurumsalcocukbakimi.org internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

Yazın destek sürecek mi?

Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda.

Destek ne zaman sona erer?

24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder.

Çalışan anneye kreş desteği nasıl yapılır?

Projeye ön kayıt için www.sgkkurumsalcocukbakimi.org internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

*Birden fazla çocuk için destek alınamıyor.

*Çalışan annenin çocuğu ile aynı evde yaşaması şart.

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

Takvim ayları itibarıyla; bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK'ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.