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Çifte silahlı kuzen katliamı: 4 ölü

’de 35 yaşındaki Murat Akkeçe, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuzeni ile kuzenin eşi, oğlu ve diğer kuzenini öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Çifte silahlı kuzen katliamı: 4 ölü
İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murat Akkeçe, dün sabah saat 09.00 sıralarında, bir tüfek ve bir tabancayla, babasının amcasının oğlu olan Murselin Akkeçe'nin evini bastı. Murat Akkeçe Murselin Akkeçe ve ailesine rastgele ateş etti. Olayda Murselin Akkeçe ve eşi Döndü Akkeçe (40) ile oğlu Kemal Akkeçe (16) ve kuzeni Erol Akkeçe (36) öldü. Silahlarla andarmaya teslim olan Murat Akkeçe, Murselin Akkeçe'nin, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini, cinayetleri de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Katliamı duyan ölenlerin yakınları, olayın meydana geldiği evin önünde sinir krizleri geçirdi. Cesetler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Çifte silahlı kuzen katliamı: 4 ölü
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