Çifte silahlı kuzen katliamı: 4 ölü

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İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murat Akkeçe, dün sabah saat 09.00 sıralarında, bir tüfek ve bir tabancayla, babasının amcasının oğlu olan Murselin Akkeçe'nin evini bastı. Murat Akkeçe Murselin Akkeçe ve ailesine rastgele ateş etti. Olayda Murselin Akkeçe ve eşi Döndü Akkeçe (40) ile oğlu Kemal Akkeçe (16) ve kuzeni Erol Akkeçe (36) öldü. Silahlarla andarmaya teslim olan Murat Akkeçe, Murselin Akkeçe'nin, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini, cinayetleri de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Katliamı duyan ölenlerin yakınları, olayın meydana geldiği evin önünde sinir krizleri geçirdi. Cesetler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.