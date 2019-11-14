Cuma hutbesi yayınlandı! 15 Kasım Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Müslümanlar için yayımlanan ve içerisinde inananlara yönelik pek çok değerli bilgi ve öğüt bulunan hutbe yayınlandı. Bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek için camileri doldurmaya hazırlanan müminler namaz ibadetlerinin ardında bu yayını okumak isteyerek arama motorlarında 15 Kasım Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 15 Kasım Cuma Hutbesi ve konusu…

DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR? (15 KASIM CUMA)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma günleri yayınlanan Cuma Hutbesi 15 Kasım konusu ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar…