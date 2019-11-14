Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Depoyu Hint keneviri serasına dönüştürmüşler! İstanbul Narkotik’ten o depoya baskın

Depoyu Hint keneviri serasına dönüştürmüşler! Narkotik’ten o depoya baskın

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce bir depoya operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince, deponun adeta hint keneviri serasına dönüştürüldüğü görüldü. Operasyonda kilolarca hint keneviri ele geçirilirken bir şüpheli de yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:07
Depoyu Hint keneviri serasına dönüştürmüşler! İstanbul Narkotik’ten o depoya baskın

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçildi.

Titiz çalışmalar sonucu Pendik ilçesi Güllü Bahar Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda deponun Hint Keneviri serasına dönüştürüldüğü tespit edildi. Baskın esnasında 32 yaşındaki V.E. isimli şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametinde ve depoda yapılan aralamalarda, 500 gram 63 kök Hint Keneviri, 12 kilo 400 gram kurutulmuş Hint Keneviri parçacıkları, 3,80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, havalandırma borusu, projektör cihazı, termometre, nemlendirme makinası, pervane, sodyum buharlı lamba ve ışıklandırma cihazı ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Depoyu Hint keneviri serasına dönüştürmüşler! İstanbul Narkotik’ten o depoya baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN