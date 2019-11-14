Depoyu Hint keneviri serasına dönüştürmüşler! İstanbul Narkotik’ten o depoya baskın

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçildi.

Titiz çalışmalar sonucu Pendik ilçesi Güllü Bahar Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda deponun Hint Keneviri serasına dönüştürüldüğü tespit edildi. Baskın esnasında 32 yaşındaki V.E. isimli şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametinde ve depoda yapılan aralamalarda, 500 gram 63 kök Hint Keneviri, 12 kilo 400 gram kurutulmuş Hint Keneviri parçacıkları, 3,80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, havalandırma borusu, projektör cihazı, termometre, nemlendirme makinası, pervane, sodyum buharlı lamba ve ışıklandırma cihazı ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.