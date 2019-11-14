Düğün cinayetinde 6 kişiye gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İzmıt'ten düğün için Pendik'e gelen baba İlyas Kara ve iki oğlu 3 gün önce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Şenol Kara hayatını kaybederken baba İlyas ve diğer oğlu Murat Kara yaralandı. Olayın ardından harekete geçen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan cinayetin boşanma davasındaki husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Arif E.'nin, Kara ailesinden Gülden E. ile evli olduğu, genç kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle İzmit'teki baba evine yerleştiği öğrenildi. Arif E.'nin bu nedenle düğüne silahla geldiği, silahı ise 16 yaşındaki E.E.'ye kullandırttığı öğrenildi.