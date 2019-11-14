Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Düğün cinayetinde 6 kişiye gözaltı

Düğün cinayetinde 6 kişiye gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Düğün cinayetinde 6 kişiye gözaltı
İzmıt'ten düğün için Pendik'e gelen baba İlyas Kara ve iki oğlu 3 gün önce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Şenol Kara hayatını kaybederken baba İlyas ve diğer oğlu Murat Kara yaralandı. Olayın ardından harekete geçen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan cinayetin boşanma davasındaki husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Arif E.'nin, Kara ailesinden Gülden E. ile evli olduğu, genç kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle İzmit'teki baba evine yerleştiği öğrenildi. Arif E.'nin bu nedenle düğüne silahla geldiği, silahı ise 16 yaşındaki E.E.'ye kullandırttığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün cinayetinde 6 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN