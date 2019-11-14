Dünya Prematüre Gününde doktor ve hemşireler ödüllendirilecek

Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinde farkındalık oluşturmak adına 2008 yılında ilan edilen Dünya Prematüre Günü, her yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu yıl Türkiye'de ilk kez, prematüre bebeklerin aileleri, yeni doğan bakımında çalışan doktor ve hemşireler; sağlıktan, siyasete, sanattan, akademik hayata kadar birçok kesimden üst düzey ismin katılacağı ödül töreni ile onurlandırılacak. Minik bebeklerin hayata tutunması için büyük mücadele veren yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarının onurlandırılacağı 17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni'nde 'Yılın Savaşçı Bebekleri, Yılın Yeni doğan Yoğun Bakım Kliniği, Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Onur Ödülü, gibi alanlarda ödüller verilecek.



Yapılan bilgilendirmede; Tuna Kiremitçi ve Elis Dubaz gibi önemli sanatçıların da sahne alarak destek vereceği 17 Kasım Pazar günü Cemal Reşit Rey Salonu'nda başlayacak ödül törenine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katılacak.

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