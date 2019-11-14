Edirne'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İ.Y'nin şikayeti üzerine internet haber sitesi sahibi K.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede, kentteki bazı iş adamlarının uygunsuz görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri K.Y'nin şikayeti üzerine İ.Y, B.D ve eşi J.B.D'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden B.D ile eşi J.B.D tutuklandı, İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.