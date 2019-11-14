En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Kasım

Son dönemde Türkiye'de özellikle Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etmekle birlikte konuyla ilgili sık sık araştırma yapmalarına da neden oluyor. Bu sebepten dolayı gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'En son deprem nerede oldu' sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi ise anlık çalışmalarını sık sık paylaşıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 14 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için hazırladık…

14 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanmış son depremler listesini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…