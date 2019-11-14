İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal kimdir?

Bir süredir Alzheimer ile mücadele eden Prof. Dr. Mümtaz Sosyal, hastalığa karşı verdiği mücadele yenik düştü. Hukukçuluğunun yanı sıra gazete yazılarıyla da tanınan Soysal'ın anayasa ve demokrasi ile alakalı çok sayıda kitabı bulunuyor. Alzheimer tedavisi gören Soysal, yaşamını yitirdiğinde 90 yaşındaydı. Uzun yıllar boyunca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çok sayıda öğrenci yetiştiren Soysal'ın ölümünün ardından hayatına dair satır başları araştırılmaya başlandı. Mümtaz Soysal son yolculuğuna, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ile uğurlandı.

MÜMTAZ SOYSAL KİMDİR?

Beşiktaş'taki evinde yaşamını yitiren Mümtaz Soysal, 1961 Anayasası'nın imza sahiplerinden biri olarak biliniyordu. Anayasa ve demokrasi üzerine çok sayıda kitabı bulunan, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 15 Eylül 1929'da Zonguldak'ta doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1949), ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) (1953) bitirdi. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde asistan olarak görevliyken fark dersi sınavlarını vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun oldu (1954). 1956'da SBF'de asistan olarak çalışmaya başladı; 1958'de siyasal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamladı. SBF'de Anayasa Hukuku profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcisi (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 1963'te SBF'de doçent, 1969'da profesör olan Soysal, 1971 yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 12 Mart Muhtırası'ndan sonra 18 Mart 1971'de dekanlığı esnasında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı. 1968'den beri okuttuğu Anayasa'ya Giriş ders kitabında komünizm propagandası yapmakla suçlandı, 6 yıl 8 ay ağır hapis, 2 ay 20 gün Kuşadası'nda emniyet gözetimi altında bulundurulmaya ve kamu haklarından ebediyen mahrumiyete mahkûm edildi. Toplam 14.5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı. Mamak Cezaevi'nde iken yazar Sevgi Soysal ile evlendi (Sevgi Soysal 1976 yılında öldü.)

1962 yılında arkadaşlarıyla birlikte Sosyalist Kültür Derneği'ni kurdu. 1969-71'de Akdeniz Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, 1974-78 arasında Uluslararası Af Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1979'da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü'nü aldı.

15 Temmuz 1983 günü Paris yakınlarındaki Orly Havaalanı'nın THY bürosu önünde patlayan bir bombanın neden olduğu sekiz kişinin ölümüne ve altmış dolayında kişinin de yaralanmasına yol açan Orly Havalimanı Saldırısı'nı gerçekleştirmekten dolayı tutuklanan ASALA mensuplarının yargılandığı davaya Türk mağdurları temsilen müdahil taraf uzman tanık olarak katıldı.