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’nın katil zanlısı sahte kimlikle yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Gülay Bursalı’nın katil zanlısı sahte kimlikle yakalandı
İstanbul'da 3.5 yıl önce tecavüzden kurtulmak istediği sırada 10'uncu kattan atlayınca yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Gülay Bursalı (20) dosyasında 'kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli Mehmet V. Küçükçekmece'de yakalandı. Mehmet V.'nin üzerinden Aydın V. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. 21 Mart 2016'da Başakşehir'de günlük kiralanan daireye erkek arkadaşı Engin Ö. ile birlikte giden Gülay Bursalı burada daireyi kiralayan Cihan İ. ve arkadaşı Mehmet V.'nin cinsel tacizine ve tecavüz girişimine maruz kalmıştı. Cihan İ. ifadesinde "İçeri girdiğimde Gülay pencereye çıkmış ve "Bana bir şey yapmayın" diyerek bağırıyordu. "Dur, atlama" derken o kendisini boşluğa bıraktı" demişti.
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Gülay Bursalı’nın katil zanlısı sahte kimlikle yakalandı
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