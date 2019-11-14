Öğle arası tatili ile Halkbank çalışma saatleri 2019: Halkbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Özellikle nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde neredeyse adım başı banka şubesine rastlamak mümkün. Bankaların ve bankacılık işlemlerinin hayatımızın içine bu kadar dahil olması, bankaların mesai saatlerinin yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. Bir kamu bankası olan Halkbank da, çalışma saatleri en çok araştırılan bankalardan bir tanesi. Halkbank çalışma saatleri nelerdir? İşte Halkbank açılış, kapanış, öğle tatili saatleri.

Halkbank, 1933 yılında Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanayi işletmelerine kolay ve ucuz kredi desteği sağlamak amacıyla kuruldu. Kurulduğu günden bu yana bir kamu bankası olarak hizmet veren ve uzun yıllar boyunca çok sayıda müşteriye hizmet veren Halkbank'ın Türkiye'nin dört bir yanında şuıbesi bulunuyor. Bu şubelerde işlem gerçekleştirecek olan banka müşterilerinin en çok merak ettikleri sorular ise şu şekilde: Halkbank şubeleri saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Halkbank öğle arası saat kaçta? Merak edilen bu gibi soruları yanıtlamak üzere Halkbank çalışma saatleri içeriğini hazırladık.

Halkbank mesai saatleri ile ilgili hazırladığımız bu rehberi inceleyerek bankanın sabah saat kaçta açıldığını, mesai bitiminde saat kaçta kapandığını, hangi saat aralıklarında öğle tatili yapıldığını, resmi tati günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank açılış saati sabah saat: 09:00

Halkbank kapanış saati akşam: 17:00

Halkbank çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

HALKBANK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Halkbank şubeleri hafta içi günleri 09:00''da açılıp, müşterilerine hizmet vermeye başlıyor.

HALKBANK ŞUBELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank şubelerinde en son 17:00'da işlem alınıyor. Bu saatten sonra bankaya gelen müşterilere ne yazık ki hizmet verilemiyor.

HALKBANK ÖĞLE TATİLİ

Halkbank öğle arası kaçta? Halkbank öğle arası saatleri şu şekilde: Öğle molasına 12:30'da giren Halkbank şubelerinin 1 saatlik molası var. Halkbank şubeleri, 13:30'da sona eren öğle arası tatilinin ardından 4 saat daha çalışıyor.

HALKBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ

Halkbank'ta işlemi olup, söz konusu işlemi banka şubelerinden bir tanesinde gerçekleştirecek olanlar, Halkbank mesai saatlerini araştırıyor. Diğer bankalar ile benzerlik gösteren Halkbank çalışma günleri, yalnızca hafta içi günlerinden oluşuyor. Dolayısıyla Halkbank hangi günler açık sorusunun cevabı yalnızca hafta içi günleri.