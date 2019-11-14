İstanbul Resitalleri’nin konuğu Rus piyanist

BUGÜN NELER OLDU

Son 13 yıldır klasik müziğin uluslararası virtüözlerini, yerli ve yabancı saygın kurum ve markaların ev sahipliğinde, kentin tepe noktalarından seçkin bir izleyici kitlesiyle buluşturan İstanbul Resitalleri, 12 Ekim'de başladığı yeni sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri'nin bu ayki konuğu Rus piyano ekolünün uluslararası arenadaki en güçlü yorumcularından usta piyanist Nikolai Demidenko... Yaşayan efsanevi Rus piyanistlerden biri olarak kabul edilen sanatçı, cuma akşamı Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de konser verecek. İlk kez Monreal (1976) ve Tchaikovsky (1978) yarışmalarının finalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Demidenko, 1985'te Moskova Radyo Senfoni Orkestrası ile çıktığı Avrupa Turnesi ile uluslararası arenada adını duyurdu.Dünyanın önemli orkestralarıyla çalışan, 40 yıldan uzun süredir sahnelerde olan Demidenko'nun yaklaşık 40 albümü bulunuyor. İstanbul Resitalleri'nin son konuğu İrlandalı virtüöz Finghin Collins olacak. Sanatçı, 20 Aralık'ta sahne alacak.