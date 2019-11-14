İstanbul’da “Ara Papağanı” operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da papağan operasyonu düzenledi. İnternet üzerinden alıcı rolüne giren sivil Kaçakçılık Polisleri, Zeytinburnu'nda bir adrese baskın düzenledi. Ülkemize yasa dışı yollardan kaçak olarak getirilen ve 12 ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlara satışı yapılan üç "Ara Papağanı" ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Papağanlar, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Birinci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.





2019'DA 760 CANLI HAYVAN BULUNDU



İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 2019 yılında hayvan kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda papağan, maymun, yılan, tarantula ve timsah başta olmak üzere ülkemize yasa dışı yollarla kaçak sokulan toplam 760 canlı hayvanın ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.