Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da “Ara Papağanı” operasyonu

’da “Ara Papağanı” operasyonu

Kaçakçılık Polisleri ’da 12 ile 15 bin lira arasında fiyatlara satışı çıkarılan ve ülkemize yasa dışı yollardan kaçak olarak getirildikleri tespit edilen üç “Ara Papağanı” ele geçirdi. 2019 yılında İstanbul’da maymun, papağan, yılan, tarantula ve timsah başta olmak üzere ülkemize yasa dışı yollarla kaçak sokulan toplam 760 canlı hayvan ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:16
İstanbul’da “Ara Papağanı” operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da papağan operasyonu düzenledi. İnternet üzerinden alıcı rolüne giren sivil Kaçakçılık Polisleri, Zeytinburnu'nda bir adrese baskın düzenledi. Ülkemize yasa dışı yollardan kaçak olarak getirilen ve 12 ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlara satışı yapılan üç "Ara Papağanı" ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Papağanlar, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Birinci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



2019'DA 760 CANLI HAYVAN BULUNDU

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 2019 yılında hayvan kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda papağan, maymun, yılan, tarantula ve timsah başta olmak üzere ülkemize yasa dışı yollarla kaçak sokulan toplam 760 canlı hayvanın ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da “Ara Papağanı” operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN