İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Emre Sancaktutar yönetimindeki 34 NL 5321 plakalı İETT'ye ait ve içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, O-3 kara yolu Vatan Caddesi Kavşağı mevkisinde Mesut Güneş'in kullandığı 59 UN 949 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Güneş ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.