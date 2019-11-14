Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal Demokrasi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında 'izinsiz satış' nedeniyle gerginlik yaşandı.

Ekipler ve satıcılar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı tekme tokat müdahale!

KASKLI ZABITA SALDIRISI

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri, seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü.

BİBER GAZI DA SIKTILAR

Diğer satıcılar ise bu olaya tepki gösterdi ve olaylar büyüdü. Çıkan arbedede zabıta, biber gazı kullandı.

Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.