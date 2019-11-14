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Marmara'nın yağışlı alanlarında sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak

Marmara Bölgesi'nin yağış beklenen alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:51
Marmara'nın yağışlı alanlarında sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak

Marmara Bölgesi'nin yağış beklenen alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Edirne çevreleri ve zamanla bölgenin batısı ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trakya'nın kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.

Bölgenin yağışlı alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Marmara'nın yağışlı alanlarında sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak
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