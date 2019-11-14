Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek…

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi. İstanbul ve birçok il için yapılan uyarılarda sıcaklık değerlerinin 4 ila 8 derece arasında düşeceği, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerekildiği belirtildi. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıkların hala mevsim normallerinin üzerinde olması vatandaşların konuyla ilgili 'bugün hava nasıl olacak?' şeklinde araştırma yapmalarına neden oluyor. İstanbul'da dün beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde gerçekleşmiş ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmıştı. Bugün ise özellikle İç Anadolu bölgesi için Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Haberimizin detaylarından, 15 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.