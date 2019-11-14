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Mübarek namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

gününe huzur ve sevinçle kavuşan müslümanlar ibadet edecek olmanın mutluluğunu çevresindeki diğer Müslüman dostlarıyla paylaşarak kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Her haftanın son günü olduğu gibi bugün de bu özel günün önemi ve anlamının gerektirdiği şekilde İslam dinine inanların öğle ezanını müteakip kılınacak namaz dolayısıyla camileri her zaman olduğu gibi dolduracaklar, dualar için eller semaya yükselecek. Bundan dolayı, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur?' sorusu arama motorlarında bugün yoğun şekilde araştırılarak vatandaşlar tarafından bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Kıymetli okurlarımız için hazırladığımız içeriğimizde Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisi ile abdest alınışı detaylarını öğrenebilirsiniz. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilerle adım adım cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 02:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 02:25
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!

İslam alemi günününe sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın mutluluğunu çevresindeki diğer müminlerle paylaşarak kardeşlik ile dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Her hafta yapıldığı üzere bu hafta da müminler mübarek cuma namazı için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Bu önemli ve değerli günde ibadet görevini yerine getirmeye hazıranan Müslümanlar, camileri doldurmadan önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Sorularıyla birlikte yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Kıymetli müslümanlar için hazırladığımız içeriğimizde Cuma namazı kılınışı bilgileriyle birlikte abdest nasıl alınır sorusunun cevabını da Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri kaynaklı olarak sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...

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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? İşte adım adım kılınışı!
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