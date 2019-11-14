Son dakika: Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.