Son dakika: Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli şekilde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Son dakika haberine göre küçük kızın babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ise açıklanmadı. TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu da geçtiğimiz günlerde Eynesil'e gelerek, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunmuştu.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:00Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:16
Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.