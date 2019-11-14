Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Son dakika: 'ın babası gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli şekilde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Vatan'ın ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Son dakika haberine göre küçük kızın babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ise açıklanmadı. TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu da geçtiğimiz günlerde Eynesil'e gelerek, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunmuştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:16
Son dakika: Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN