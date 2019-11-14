Rüyada kaçmak ne anlama gelir? Rüyada kaçmak nasıl yorumlanır?

Uyuduğumuz zamanlar çeşitli düşler görürüz, bu düşlerde yer alan detayların neleri ifade ettiği ve gerçek yaşantımızda bizlere nasıl bir geri dönüşü olacağını da oldukça merak ederiz. Gördüğümüz düşlerdeki detayları araştırarak bilgi almak isteriz. Öte yandan rüyada kaçmak ile ilgili yorumlar arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, rüyada kaçmak ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte yorumlar…



RÜYADA KAÇMAK NE ANLAMA GELİR VE NASIL YORUMLANIR?

Rüyada kaçmak hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Rüyayı gören kişinin yaptığı hatalardan dersl alarak döneceğine dini görevlerini yerine getireceğine ve yanlış yollardan kaçınacağına, belalardan ve kazalardan uzaklaşacağına işaret eder. Mevki, makam ile saygınlık sahibi bir kişinin rüyasında kaçtığını görmesi, o kişinin işlerinde ve kariyerinde çok daha fazla başarılı olacağı anlamın agelir. Rüyasında hiç tereddüt etmeden kçan bir kişi için gördüğü rüya hayatının sonuna geldiğini ve öleceğini işaret eder.

Rüyada herhangi bir kimse kendisini askerlik görevi sırasında kaçarken görüyorsa bu bir yenilgi olacağını işaret eder. Bir kimse rüyasında belalı ve sonuçları büyük olacak bir kavgadan kaçıyorsa çekilen zorluklarla beraber sıkıntılardan da arınacağına anlamına gelir. Öte yandan rüyasında kaçtığını gören bir kimse kendisini derinden etkileyen bir olayı hiçbir şekilde üzerinden atamadığınıa delalet eder.

RÜYADA GİZLENMEK

Bebek bekleyen bir anne adayı rüyasında gizlendiğini görürse bebeğinin kız olacağı anlamına gelir. Kişinin dağlık bir yere gizlenmesi, vefalı bir kimseden destek ya da yardım göreceğine delalettir. Rüyasında hane içinde bir yere gizlendiğini gören kişi, çevresi tarafından telkin edileceği bir durumla karşılaşacak demektir.

RÜYADA DÜŞMANDAN KAÇMAK

Rüyasında bir düşmanından kaçtığını gören herhangi birisi, kazadan, beladan, dertlerden, sıkıntılardan ve tehlikeden uzaktadır.

RÜYADA HAYVANDAN KAÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyada bir hayvandan kaçtığını gören kişi, kendisini alt etmeye çalışan rakiplerine karşı ya da iş yerinde ayağını kaydırmak isteyen bir kimseye karşı zafer elde edecek demektir.

RÜYADA EVDEN KAÇMAK

Rüyada evden kaçtığını gören bir kimse yaşamında pek çok yeni ve radikal değişiklikleri yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA KOŞARAK KAÇMAK

Rüyasında koşarak kaçtığını gören kişi, büyük bir ustalıkla, her türlü dertten ve beladan kolaylıkla sıyrılabilir. Rüyada koşarak kaçmak, kişinin kıvrak zekâsına ve pratik düşünme tarzına işaret eder.

RÜYADA TEHLİKEDEN KAÇMAK

Yaptığı bir haranın ya da sözlediği bir sözün yol açacağı sıkıntının ortasında kalacağına ve bu yüzden uzun süre sorunlarla boğuşacağına yorulur. Rüyasında tehlikeden kaçtığını gören kişi, zor duruma düşecektir.





RÜYADA KAÇMAK VE YAKALANMAK

Rüyasında bu detayı görenler oldukça başarılı işler yapılacağına, kazancın eskisine oranla daha da artacağına, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına, işlerin düzene gireceğine ve eğitim konusunda yeni bir sayfa açılacağına, ancak ortaya çıkacak kötü bir durumdan ötürü işlerin bir anda aksamaya başlayacağına ve hayatın bu durumdan çok olumsuz etkileneceğine alamettir.

RÜYADA KURTTAN KAÇMAK

Kişi, gerek can, gerekse mal konusunda emniyetini garantiye almadan rahat etmeyen, plansız iş yapmayan ve tabiri caizse boyunu aşan işlere kalkışmayacak kadar kendini bilen bir kimsedir. Rüyayı gören kişinin olası tehlikelerden, belalardan ve özellikle de kötü insanların şerrinden kaçınması anlamına gelir.

RÜYADA YILANDAN KAÇMAK

Aynı zamanda, işlerin daha büyük bir sorunla karşılaşılmasından ötürü büyük bir açmaza gireceğine ve maddi olarak çok sorun yaşanacağına yorumlanır. Kişinin yaşadığı bazı korkulara işaret eder. Rüyayı gören kişinin yaşama karşı kendini çoğu kez savunmasız hissettiğine, kötü şeyler yaşayacağını düşündüğüne ve hiçbir zaman birine tam olarak güvenemediğine delalet eder.

RÜYADA KATİLDEN KAÇMAK

Kişi, ruhsal olarak atlattığı bir dönemi kendisine hatırlatacak bir olayla karşılaşabilir bu da duygusal dünyasını yeniden karıştırabilir. Rüyayı gören kişinin başından geçmiş tatsız ve kötü bir olayın etkisinden olduğuna ve onu tekrar yaşamaktan çekindiğine yorulur.

RÜYADA FAREDEN KAÇMAK

İş hayatında yapılan çalışmaların kötü bir duruma düşmesine, atılan adımların başarı getirememesine ve sürekli aksiliklerle karşılaşılmasına neden olan bir kişinin varlığına, bu kişinin bundan sonra yapmak isteyebileceği kötülüklerden korunmak için dikkat edilmesi gerektiğine yorulur.

RÜYADA BİRİNDEN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin birinin ricası üzerine ona zoraki yardım edeceğine ve bunu da kendisine hissettire hissetire yapacağına yorulur. Rüyayı gören kişi o işi bir an önce bitireyim de gideyim diye sabırsızlanacak demektir. Zaten isteksiz ve gönülsüzce yapılan bir işi deyim yerindeyse baştan savma yani özensiz yapmaya işaret eder.

RÜYADA AYIDAN KAÇMAK

Kişinin kendisini açıklama konusunda kendisine hak vermeyen ve onu sürekli olarak susturarak üstün gelen bir kimseye karşı özellikle mesafeli olmasına işarettir. Rüyayı gören kişinin laf konusunda başedemeyeceği bir kimse ile münakaşadan uzak duracağı anlamına gelir.

RÜYADA SAVAŞTAN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin paradan, zenginlikten, şan ve şöhretten önce sağlıklı ve mutlu olmaya önem verdiğine hiç birşeyi bunların üzerinde tutmadığına ve hırsın gereksiz olduğuna inandığına alamettir. Düzgün, sakin ve huzurlu bir hayat sürme çabasına delalet eder.

RÜYADA OKULDAN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin mesleğinde usta ya da uzman olmuş bir kimsenin yanında kendini eğiterek meslek edineceğine, diplomalı ya da üniversiteli olmamış olmasının başarısına engel olamayacağını göstererek alaylı olacağına yorulur.

RÜYADA KÖPEKTEN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin kendisine gönülden değer veren, ona karşı duyguları konusunda samimi, kolay bulunmayacak, candan ve dürüst bir arkadaş edinme şansını bir sözü ya da davranışı ile farkında olmadan kaçıracağına delalet eder. Kişi iş hayatı içinde dostuna haksızlık ediyor demektir.

RÜYADA DOMUZDAN KAÇMAK

Kişinin kendisine hiç şans vermeyeceği bir konuya ve sonradan bu konudaki pişmanlığına yorulur. Rüyayı gören kişinin önyargıyla yaklaşacağı ve aslında kendisine çok kazandıracak ve başarılı olabileceği bir iş konusunda peşin hüküm vereceği, bu konuda hata yaptığını farkettiğinde de çok geçmiş olacağına işaret eder.

RÜYADA ATEŞTEN KAÇMAK

Kişinin kafasının rahat olmasını istediğine ve etrafında gereksiz, mantıksız ve sağduyudan uzak kimseleri bulundurmadığına alamettir. Yani rüyayı gören kişinin kendisine zararı dokunacak kimselerle iletişimini koparması ya da daha başından hiçbir şekilde iletişim kurmaması demektir. İsabetli bir davranışta bulunmak demektir.