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haberi: 2 kişiyi öldüren sanıktan kan donduran savunma! 'Uygunsuz şekilde yakalayınca...'

'da yaşanan kan donduran cinayet ile ilgili haberi geldi. Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık ile bir kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Sanık, mahkeme salonunda korkunç olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Muhammed Gürsoy (27), tutuksuz sanık E.Ö, taraf avukatları, sanık maktullerin yakınları katıldı. İşte dehşet verici son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 20:53
Son dakika haberi: 2 kişiyi öldüren sanıktan kan donduran savunma! 'Uygunsuz şekilde yakalayınca...'

Geçtiğimiz aylarda 'da dehşet verici bir cinayet yaşanmış, olayın ardından cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün sanık ve avuklarının katıldığı duruşmada olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Duruşma öncesi mahkeme salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İddianame özeti ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Gürsoy, Merve Kotan ile yaklaşık 1 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu belirterek, olayın yaşandığı tarihte 14 yıllık arkadaşı Ekim Türkmen'i de evinden aldığını ve 3 kişi parkta alkol tükettiklerini anlattı.

İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: 2 kişiyi öldüren sanıktan kan donduran savunma! 'Uygunsuz şekilde yakalayınca...'
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