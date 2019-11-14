Son dakika haberi: 2 kişiyi öldüren sanıktan kan donduran savunma! 'Uygunsuz şekilde yakalayınca...'

Geçtiğimiz aylarda Aydın'da dehşet verici bir cinayet yaşanmış, olayın ardından cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün sanık ve avuklarının katıldığı duruşmada olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Duruşma öncesi mahkeme salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İddianame özeti ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Gürsoy, Merve Kotan ile yaklaşık 1 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu belirterek, olayın yaşandığı tarihte 14 yıllık arkadaşı Ekim Türkmen'i de evinden aldığını ve 3 kişi parkta alkol tükettiklerini anlattı.

İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...