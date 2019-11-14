Son dakika haberi: 19 yıllık eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı; şimdi ise... Canlı yayında gerçekler ortaya çıktı!

Tüm stüdyoyu ve ekranları başında programı izleyen milyonları şok eden olayın detayları ortaya çıkıyor. Canlı yayında teker teker ortaya çıkan gerçeklerin ardından kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Esra Erol'da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşinden boşanmak istediğini canlı yayında açıkladı. Gülşah Sarıyar'a ulaşıldı ve onun anlattıklarından sonra herkes dondu kaldı! Eşi ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçan Gülşah Sarıyar, gizlice ikiz bebeklerini kaçırdı sonra başka aileye verdi. 1 yıl kayıp hayatı yaşadıktan sonra da pişman olduğunu dile getirip 19 yıllık eşine geri dönmek istediğini söyledi! Son dakika bilgileri ise...