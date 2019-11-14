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haberi: 19 yıllık eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı; şimdi ise... Canlı yayında gerçekler ortaya çıktı!

ATV'de yayınlanan 'da programında yaşananlardan sonra gelişmeleri de geliyor. Akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi Esra Erol'un programında ortaya çıktı. Programa katılan ; 19 yıllık eşinin başka bir adamdan ikiz çocuk doğurduğunu ve bu nedenle eşinden boşanmak istediğini açıkladı. Gerçekler canlı yayında bir bir ortaya çıktı. isimli kadın çocuklarını ve kocasını bırakıp sevgilisine kaçtı, ikiz bebekleri gizlice doğurduktan sonra 1 yıl kayıp hayatı yaşadı. Hepsi olup bitince kocasıyla barışmak istediğini söyledi; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 07:46
Son dakika haberi: 19 yıllık eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı; şimdi ise... Canlı yayında gerçekler ortaya çıktı!

Tüm stüdyoyu ve ekranları başında programı izleyen milyonları şok eden olayın detayları ortaya çıkıyor. Canlı yayında teker teker ortaya çıkan gerçeklerin ardından kimse şaşkınlığını gizleyemedi. 'da programına katılan , 19 yıllık eşinden boşanmak istediğini canlı yayında açıkladı. 'a ulaşıldı ve onun anlattıklarından sonra herkes dondu kaldı! Eşi ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçan Gülşah Sarıyar, gizlice ikiz bebeklerini kaçırdı sonra başka aileye verdi. 1 yıl kayıp hayatı yaşadıktan sonra da pişman olduğunu dile getirip 19 yıllık eşine geri dönmek istediğini söyledi! bilgileri ise...

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Son dakika haberi: 19 yıllık eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı; şimdi ise... Canlı yayında gerçekler ortaya çıktı!
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