Ankara'dan gelen son dakika haberi... Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı! "Baba gel, beni öldürecek..."

Doğum gününde şiddet gören Seda Ş., ayrı yaşadığı eşi Çağrı S.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan eş kanlar içinde koşarak taksi durağına sığındı. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre doğum gününü kutlamak için bir süredir ayrı yaşadığı eşi Çağrı Ş.'yi eve davet eden Seda Ş., eve gelen eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle 4 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eşinden şiddet görmeye başlayan talihsiz kadın, çareyi o sırada eline geçen bıçakla kocasını yaralamakta buldu. Son dakika detayları...